В прошлом году Налоговая служба зарегистрировала более 13800 договоров аренды

0

В течение 2020 года в Государственной налоговой службе зарегистрировались 4644 физических лица, которые сдают/арендуют недвижимость. Всего в прошлом году в налоговой зарегистрировали 13822 договора аренды.

439 физических лиц не выполнили положения закона и были обязаны выплатить в бюджет: основные платежи – 260 тыс. леев, пеня – 13,4 тыс. леев и штрафы – 74,2 тыс. леев, пишет moldpres.md.

Государственная налоговая служба продолжает принимать меры по информированию физических лиц, сдающих недвижимость в аренду, об обязанностях, установленных действующими нормативными актами.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.