В прошлом году грибами в Молдове отравились 180 человек

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В их числе – 41 ребёнок.

Руководитель службы информации и коммуникаций Национального агентства общественного здоровья Олеся Кроитор уточнила, что большинство случаев интоксикации было вызвано употреблением в пищу консервированных или замороженных грибов, собранных в садах, лесах или купленных у торговцев и приготовленных в домашних условиях, передаёт moldpres.md.

– Большинство случаев зарегистрировано в Оргеевском, Единецком, Флорештском, Каларашском и Унгенском районах. Многие люди полагаются на неправильные признаки для определения ядовитых грибов. Нужно знать, что самый надёжный способ отличить их — это их ботанические характеристики, — подчеркнула Кроитор.

По словам специалистов, примерно через два часа после употребления ядовитых грибов могут возникнуть тошнота, рвота, диарея, повышенная потливость, общая слабость, боли в животе и т.д. Через шесть часов могут проявиться головные боли, головокружение и усиливающаяся рвота, потеря сознания, галлюцинации и даже кома.

– При появлении первых симптомов отравления грибами немедленно звоните по номеру экстренной помощи 112. При своевременном и качественном оказании первой помощи можно спасти даже людей, отравленных самыми опасными видами, — отметила Кроитор.

Во избежание отравления грибами не рекомендуется покупать свежие или сушёные грибы у уличных торговцев или приобретать консервированные в домашних условиях. Также нельзя собирать грибы в местах, где применялись пестициды и гербициды. Избегайте сбора неизвестных или старых грибов с личинками, не пробуйте грибы во время сбора, не готовьте их через день или больше после того, как они были собраны. Кроме того, грибы нельзя держать в тепле, так как они быстро портятся.

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