В прошлом году аренда квартир в Кишинёве подорожала на 30-35%

В 2022 году аренда квартир в Кишинёве подорожала на 30-35% из-за большого спроса со стороны беженцев из Украины.

Так, если весной практически не было свободных квартир, то во второй половине года они начали появляться из-за отъезда украинских граждан. Такие данные представила компания Nika Imobil в обзоре рынка недвижимости, передаёт yellowpages.md.

Квартиры

При этом все сдаваемые квартиры можно разделить на четыре категории: эконом-, комфорт-, бизнес- и премиум-класс. Самое популярное жильё — эконом-класса, и оно занимает почти 70% рынка найма. Стоимость найма однокомнатной квартиры составляет €170-200, двухкомнатной — €200-250, а трёхкомнатной — €250-300. То есть цена достигает €4-6 за м2 общей площади.

Несмотря на самые низкие цены, это сегмент — самый нестабильный: наниматели часто освобождают квартиру раньше оговоренного срока, несвоевременно уплачивают аренду, могут нанести ущерб имуществу и оставить долги за коммунальные услуги. Это происходит, потому что квартиры этого класса снимают в основном студенты и граждане с нестабильными или неофициальными доходами, которые не могут себе позволить ипотеку.

Доля квартир комфорт- и бизнес-класса на рынке аренды занимает 15%. Жилье комфорт-сегмента — это квартиры после свежего ремонта или новостройки с бюджетным ремонтом. Обычно их арендуют иностранные студенты или граждане с доходами выше среднего.

Цены в этом сегменте рынка, выше чем в эконом-классе примерно на €50-100. Так “однушки” сдают примерно за €250-300, “двушки” — за €300-350, а “трёшек” практически нет. Квартиры бизнес-класса полностью укомплектованы бытовой техникой и мебелью и находятся в новых домах в центре города и на главных улицах секторов.

Однокомнатные квартиры в этом сегменте встречаются редко, а их аренда составляет €400-500. Найм двухкомнатных квартир достигает €500-600, а трехкомнатных — €600-800.

В структуре предложения выделяют несколько домов премиум-класса. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в этих домах составляет €600-850, а трёхкомнатной — €850-1200, включая парковочное место.

Дома

Что касается домов, то на рынке выделяют три сегмента — высокий, средний и бюджетный. Для высокого сегмента стоимость аренды может достигать €2500-3500 в месяц, и его в основном предпочитают иностранные наниматели и работники посольств. Они находятся в самых престижных районах возле парков.

Стоимость найма в среднем сегменте варьирует от €1000 до €1500. Эти жилые дома расположены на Буюканах, Ботанике, Рышкановке, Телецентре. В основном их снимают граждане Молдовы и сотрудники иностранных компаний.

В бюджетном сегменте находятся дома, построенные до 2008 года, которые уже считаются “устаревшими”, энергонеэффективными и непривлекательными для нанимателей. Такие объекты тоже расположены в хороших районах, а аренда редко превышает стоимость найма трёхкомнатных квартир или €500-700 в месяц.

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