В прошлом году 19 человек получили кохлеарный имплант бесплатно

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В 2021 году 19 человек с нарушением слуха получили кохлеарный имплант, оплаченный из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

По данным Национальной медицинской страховой компании, имплантатами воспользовались 14 детей и пятеро взрослых, на закупку приборов было выделено более семи миллионов леев, передает moldpres.md.

Операция по кохлеарной имплантации является одним из самых дорогих вмешательств, финансируемых из средств ФОМС. Средняя стоимость пролеченного случая, включая расходные материалы, в прошлом году составила около 400 тысяч леев. Вмешательства с кохлеарной имплантацией проводятся только в двух государственных медицинских учреждениях: Республиканской клинической больнице имени Тимофея Мошняги и Институте матери и ребенка.

В текущем году в рамках специальной программы «Кохлеарный имплант» было заключено 20 контрактов на общую сумму около 10 млн леев.

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