В прошлом году 19 человек в Молдове получили кохлеарный имплант бесплатно

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В 2022 году Национальная медицинская страховая компания (НМСК) выделила почти 34 млн леев на дорогостоящие расходные медицинские материалы. Самым дорогим из них стал кохлеарный имплант.

По данным НМСК, дорогостоящие расходные материалы представляют собой современные медицинские изделия, используемые при сложных хирургических вмешательствах для восстановления функций различных органов и конечностей: ушей, почек, плеч, рук, ног, передаёт moldpres.md.

Операция по кохлеарной имплантации является одним из самых дорогих вмешательств, финансируемых из средств Фонда обязательного медицинского страхования. Средняя её стоимость составляет около 358 тыс. леев.

Другими дорогостоящими расходными материалами, часто используемыми в больницах в прошлом году и финансируемыми из средств НМСК, являются протезы плечевого, тазобедренного и коленного суставов при ревизионных вмешательствах, устройства, имплантируемые при хронических заболеваниях почек, индивидуальные протезы опорно-двигательного аппарата и др

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