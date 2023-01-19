В прокуратуре рассказали о результатах обысков у компаний-импортеров мяса

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Накануне правоохранители провели 12 обысков в офисах четырех компаний, которые занимаются импортом и продажей мяса в РМ. По данным прокуратуры, их продукция представляет опасность для жизни и здоровья покупателей.

Обыски проходили в том числе на холодильных складах, в которых хранилось 480 тонн мяса. В результате были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи и электронные устройства.

Кроме того, Национальное агентство безопасности пищевых продуктов и Центр прикладной метрологии и сертификации взяли пробы мяса.

В рамках дела будут допрошены должностные лица компаний, которые, согласно материалам дела, сознательно реализовывали опасную для здоровья покупателей продукцию и действовали в составе организованной преступной группы.

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