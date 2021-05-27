В продуктовом магазине в центре столицы вспыхнул пожар (ФОТО)

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Инцидент произошёл сегодня утром на улице Митрополит Варлаам.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия прибыли три пожарных расчёта. Было установлено, что в помещении загорелся один из холодильников.

Спасателям удалось быстро потушить огонь. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Стоит отметить, что за последние сутки помощь спасателей понадобилась в 29 чрезвычайных ситуациях.

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