В продуктовом магазине в центре столицы вспыхнул пожар (ФОТО)

В продуктовом магазине в центре столицы вспыхнул пожар (ФОТО)

Инцидент произошёл сегодня утром на улице Митрополит Варлаам. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия прибыли три пожарных расчёта. Было установлено, что в помещении загорелся один из холодильников.

Спасателям удалось быстро потушить огонь. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Стоит отметить, что за последние сутки помощь спасателей понадобилась в 29 чрезвычайных ситуациях.

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