В продаже появились первые ели. В основном – привозные

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На реализацию выставлены деревья, привезённые из-за рубежа, а также выращенные в частном секторе и продаваемые в горшках. Цены на них выше, чем те, что были установлены “Moldsilva” для елей из отечественных питомников.

По словам продавцов, передаёт ipn.md, привозные ёлки красивее и дольше могут простоять в помещении, а ели в горшках после праздников можно высадить в саду. Стоимость деревца в горшке, высотой около полутора метров, составляет порядка 700 леев. Она имеет более густую и аккуратную крону, в отличие от деревьев, выросших в лесу, поясняют продавцы.

Цены на ели, привезённые из Румынии, начинаются от 350 леев. Из Дании – от 650 до 1300 леев за ель около 1,8 м.

Ранее агентство “Moldsilva” сообщило, что в этом году выставит на продажу свыше 50 тысяч елей. Цены будут на 20% ниже по сравнению с прошлым годом.

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