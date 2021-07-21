В продаже появились арбузы и дыни: сегодняшние цены на Центральном рынке

В продаже появились арбузы и дыни: сегодняшние цены на Центральном рынке

На рынках столицы появились первые арбузы и дыни. Цена на Центральном – 9 леев и 16 леев за килограмм соответственно. Початок кукурузы можно купить за 5 леев. 

Алычу продают по 12 леев за килограмм, крыжовник – по 30 леев. Стоимость абрикосов варьируется от 22 до 30 леев за кило, в зависимости от сорта, персиков – от 12 до 35 леев, слива стоит 12 леев.

Помидоры стоят 9-13 леев, кабачки и огурцы – по 5 леев, баклажаны – 11. Стоимость сладкого перца составляет 9 леев за килограмм, а картофель продают по 3,50-6 леев.

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