В продаже появились арбузы и дыни: сегодняшние цены на Центральном рынке

0

На рынках столицы появились первые арбузы и дыни. Цена на Центральном – 9 леев и 16 леев за килограмм соответственно. Початок кукурузы можно купить за 5 леев.

Алычу продают по 12 леев за килограмм, крыжовник – по 30 леев. Стоимость абрикосов варьируется от 22 до 30 леев за кило, в зависимости от сорта, персиков – от 12 до 35 леев, слива стоит 12 леев.

Помидоры стоят 9-13 леев, кабачки и огурцы – по 5 леев, баклажаны – 11. Стоимость сладкого перца составляет 9 леев за килограмм, а картофель продают по 3,50-6 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.