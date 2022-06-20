В продаже появилась первая малина: килограмм стоит 65 леев

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В Молдове начался сезон реализации ранней малины. Предложение невелико, основную массу продукции составляем малина сортов «Новость Кузьмина» и «Рубин», выращенная в малых фермерских хозяйствах центральных и некоторых северных районов. Качество – среднее: ягоды хорошего цвета, достаточно сладкие, но мелковатые. Цена спроса на первые партии ягод на оптовых рынках Кишинева – 60-65 леев/кг.

Фермерам-продавцам цены столичного рынка на малину кажутся несколько заниженными. Однако наибольшее недовольство вызвали цены на малину для экспорта в Польшу, объявленные на днях несколькими трейдерами – 45 леев/кг.

Многие операторы плодово-ягодного рынка Молдовы знают об относительно невысоком прогнозируемом урожае-2022 малины в Сербии, Румынии, Польше, а также об ожидаемых проблемах с поставками украинской малины в ЕС. В специализированных группах молдавских плодоводов в соцсетях и мессенджерах разошлась информация о том, что на сербском рынке малина для заморозки в данный момент скупается, в пересчете на молдавскую валюту, по 75 леев/кг. Есть также сообщения о стартовой цене малины в Польше на уровне 8-9 евро/кг. С учетом всего этого, молдавские фермеры-ягодники надеялись на куда как более щедрое ценовое предложение на малину от местных представителей польских трейдинговых и перерабатывающих компаний. Тем более что они обозначили свой интерес к поставкам ягод из Молдовы еще полтора месяца назад.

Как будет развиваться рыночная динамика в сложившейся ситуации пока непонятно. Через неделю – десять дней на рынок выйдут многочисленные производители малины из северных районов: Дондюшан, Бричан, Единец. Однако урожай малины (особенно с неорошаемых плантаций, каковых подавляющее большинство) в нынешнем году невысок. Соответственно, предложение не будет слишком большим, а наиболее активный период продаж будет короче, чем в пошлом году. Это обстоятельство в какой-то мере «смягчит» транспортно-логистические трудности, апеллируя к которым закупщики-экспортеры сочли уместным выставить стартовые цены на малину, сильно ниже ожидаемого уровня. То есть, балансировка цен в сторону увеличения, вовсе не исключена. Тем более что молдавские консервные фабрики и предприятия по заморозке плодов и ягод месяц назад сообщили о намерении закупить на внутреннем рынке порядка 1 тыс. тонн малины, сообщает east-fruit.com.

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