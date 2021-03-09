В пристройке к дому в Бельцах вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали газовый баллон (ФОТО, ВИДЕО)

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Инцидент произошёл минувшей ночью на улице Феровиарилор.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место ЧП прибыли 3 пожарных расчёта. Спасатели установили, что пожар вспыхнул в пристройке площадью 108 м², расположенной рядом с жилым домом.

Огонь был ликвидирован к утру. В результате было уничтожено 60% конструкции и всё имущество, находившееся внутри. Во время тушения пожара сотрудники ГИЧС эвакуировали газовый баллон.

Кроме того, огонь частично уничтожил фасад жилого дома и кондиционер, установленный на его стене. К счастью, спасателям удалось избежать дальнейшего распространения пламени и возгорания швейной фабрики, находившейся вблизи.

В результате пожара никто не пострадал. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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