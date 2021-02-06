В примарии рассказали о ситуации на дорогах на утро субботы

0

Как сообщают в примарии Кишинёва, затруднений в движении городского транспорта в связи с погодными условиями не наблюдается. Небольшое отклонение от графика возможно на маршрутах в пригороды.

Этим утром на маршруты вышли 255 троллейбусов и 68 автобусов. По данным “Exdrupo”, с вечера на дорогах столицы работали 30 спецмашин. Было разбросано 25 тонн соли и 387 кубометров противогололёдной смеси. Дорожные службы продолжают следить за ситуацией.

В усиленном режиме трудятся коммунальщики: с 03:00 400 работников и 46 единиц техники задействованы в расчистке снега у остановок общественного транспорта, на площадках для мусорных контейнеров и на подъездных путях к социальным учреждениям.

При возникновении проблем в связи с неблагоприятными погодными условиями гражданам следует звонить в центральную городскую диспетчерскую по телефонам: (022) 22-22-67 или (022) 22-26-04.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.