В примарии рассказали, как украсят столицу к зимним праздникам

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Официальное открытие зимних праздников состоится 1 декабря. Накануне в центре Кишинёва была установлена искусственная 20-метровая ель, которую в предстоящие дни будут украшать. На рождественском дереве появятся 1000 метров гирлянд и 2 800 разноцветных шаров.

По периметру ПВНС и аллей на бульваре Штефана чел Маре, улицах Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони протянут 3 км гирлянд со светодиодными лампами. От площади Дмитрия Кантемира до улицы Чуфля также установят декоративное праздничное освещение: 170 световых элементов в виде снежинок будут свисать с электрических столбов. Декоративное освещение будет и на: Виадуке, бульваре Дачия, улицах Иона Крянгэ, Алба-Юлия, Алеку Руссо и др.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса в Кишинёве не будут проводить рождественские ярмарки.

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