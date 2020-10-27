В примарии рассказали, как продвигается реализация инфраструктурных проектов в пригородах Кишинёва

0

Как сообщили в примарии Кишинёва, текущие инфраструктурные проекты, финансируемые из муниципального бюджета, полностью завершены в 7 из 18 пригородов. Остальные работы выполнены на 85-90%. Проверки проводятся систематически, а ответственные лица еженедельно сдают отчёты о ходе реализации.

Так, ремонт дорог в коммуне Ставчены выполнен на 85% и будет завершён к концу этого месяца. В Чореску подходят к концу работы по строительству вспомогательного здания для местного Центра здоровья. Уже выполнено около 90%, а окончательно они будут завершены к началу ноября. На 85% готова местная канализационная сеть. В коммуне Трушены на 80% выполнены работы над системой канализации, а в Гидигиче проект строительства канализационной сети готов на 95%.

В Ватре стартовали работы по строительству многофункционального спортивного стадиона. В Кондрице в настоящее время находится в процессе проект по приобретению помещения для детского сада. В коммуне Бачой близится к завершению ремонт детских садов № 101, 171 и 140. В Сынджере ремонт детского сада выполнен на 80%. Работы по строительству акведука и ливневой канализации в коммуне Бубуечь планируется завершить к концу года.

Что касается системы районной канализации для 3 населённых пунктов с насосной станцией в коммуне Тогатин, из 6 км сети построены 1,3 км. Работы над этим проектом будут продолжены в следующем году.

Напомним, что в 2020 году из муниципального бюджета было выделено около 100 миллионов леев на инфраструктурные проекты в пригородах Кишинёва. В то же время примария применила новую формулу финансирования населенных пунктов, распределяя средства в соответствии с первоочерёдностью их потребностей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.