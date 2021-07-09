В примарии обсудили план действий по реализации Стратегии по защите прав детей на 2020-2025 годы

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В столичной примарии прошло рабочее заседание с партнёрами по развитию Главного управления по защите прав ребёнка с целью выработки плана совместной деятельности на следующие 4 года.

Ион Чебан поприветствовал представителей ассоциативного сектора и поблагодарил их за участие и готовность подставить плечо для решения профильных задач вместе с примарией Кишинёва.

Мы находимся на стадии разработки Плана действий по реализации Стратегии по защите прав детей на 2020-2025 годы. Партнёры встретились сегодня, чтобы выразить свои позиции, чтобы совместно с муниципальными властями участвовать в реализации политики защиты детей. Сфера защиты детей очень чувствительная, но, в то же время, очень важная для всех нас. Только вместе у нас всё получится, – подчеркнул Чебан.

Стратегия по защите прав детей была одобрена Муниципальным советом Кишинёва в июле 2020 года. Документ определяет цели и приоритетные направления профильной деятельности.

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