В примарии наградили молодёжь – победителей в области литературы, науки, технологий и гражданской активности

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Сегодня состоялось вручение муниципальной молодёжной премии за 2021 год в области литературы, искусства, науки, технологий и гражданской активности. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

По его словам, лауреатам премии были вручены дипломы, медали и денежные призы: 9 премий по 10 000 леев каждая, 2 премии по 5 000 леев каждая, 2 премии по 2 000 леев каждая.

Генпримар подчеркнул, что на следующий год решено увеличить размер главного приза для талантливой молодёжи до 50 000 леев.

Я горжусь нашими молодыми людьми и достигнутыми ими успехами, даже несмотря на то, что государство предоставляет им очень мало возможностей. Я очень хочу, чтобы эти замечательные и талантливые люди продолжали развивать свои навыки и оставались дома, в своей стране, – отметил Чебан.

Конкурс, посвящённый достижениям молодежи, направлен на поддержку и популяризацию творческих способностей и выдающихся достижений в различных сферах деятельности. Партнёром конкурса является Академия наук Молдовы.

Победителями в этом году стали: Былич Инна, Усатая Ирина, Гынга Денис, Бутучел Валентин, Руснак Анна, Дементьева Диана, Герман Оксана, Танащук Наталья, Волконович Онорин-Иринел, Сытник Ина, а также группа авторов: Молдован Кристина, Тимуш Ион, Цуркан Ольга, Арапу Габриэль, Шибаев Дмитрий.

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