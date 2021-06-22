В приложении Google произошел массовый сбой

В приложении Google произошел массовый сбой

Пользователи Android-смартфонов по всему миру столкнулись с перебоями в работе операционной системы. Об этом сообщает Downdetector.

О возникших проблемах сообщили жители России, США, Германии, Великобритании, Испании и Италии. С неполадками столкнулись также и жители Молдовы. На смартфонах стало постоянно появляться сообщение “В приложении Google снова произошел сбой”, что делает использование устройства невозможным, передаёт ria.ru.

Неполадки зафиксировали параллельно с нарушением работы сервисов Google, которые являются составной частью операционной системы Android. У многих пользователей пропала возможность войти в аккаунт и наблюдались проблемы с поисковыми сервисами.

В Google причину неполадок пока никак не комментируют. Весной этого года владельцы Android-смартфонов уже сталкивались с аналогичной проблемой. Тогда ее удалось устранить за несколько часов. Неполадки были вызваны сбоем сервиса Android System WebView, на работу которого опираются многие программы, использующие сетевые компоненты.

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