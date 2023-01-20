В приграничной зоне задержали проводившего незаконные раскопки мужчину

В приграничной зоне задержали проводившего незаконные раскопки мужчину

На берегу реки Прут был замечен мужчина, который “вооружившись” металлоискателем и другими инструментами, проводил археологические раскопки. Его оштрафовали за деятельность, проводимую в приграничной зоне без авторизации.

По данным Пограничной полиции, речь идёт о 34-летнем жителе села Перерыта Бричанского района. Мужчина не смог предъявить документы, подтверждающие законность его действий и его нахождение в приграничной зоне. Он заявил, что не знал о том, что должен был прежде получить разрешение.

Инструменты нарушителя были изъяты до выяснения обстоятельств.

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