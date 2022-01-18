В приграничной зоне произошёл пожар: загорелся камыш

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Сотрудники Пограничной полиции вместе с пожарными и местными жителями потушили возгорание у села Паланка.

В зоне молдо-украинской границы этим утром загорелся участок с камышом вдоль Днестра. На место происшествия прибыли две пожарные бригады. В течение часа очаг возгорания удалось локализовать, пишет realitatea.md.

Напомним, накануне Государственная гидрометеорологическая служба объявила “оранжевый” код опасности из-за сильного ветра. В этой связи граждан предупреждают о высоком риске возникновения пожаров.

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