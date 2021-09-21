В приграничной зоне поймали рыбаков-нарушителей: изъяты сотни метров рыболовных сетей

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В выходные дни сотрудники Пограничной полиции выявили несколько случаев незаконной рыбной ловли в приграничной зоне. Были конфискованы более десятки сетей.



Первый инцидент был зарегистрирован в Новых Куконештах. Там два жителя Бельц незаконно рыбачили в реке Прут. Они закинули три рыболовные сети общей длиной около 200 метров и успели поймать 7 кг рыбы.

Ещё один случай произошёл вблизи села Манта. Пограничники поймали 5 граждан Молдовы, которые незаконно рыбачили в реке Прут. В связи с этим были составлены протоколы. В заповеднике “Прутул де Жос” были обнаружены 7 приборов для незаконной ловли рыбы. А вблизи села Вэлень пограничники изъяли 28 рыболовных сетей.

Все инциденты были задокументированы, а нарушители оштрафованы.

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