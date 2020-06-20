В приграничной зоне нашли поле конопли: изъято около 4 000 кустов

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В результате проверок, проведенных в окрестностях села Болотина Глодянского района, пограничники обнаружили и выкорчевали 3 800 кустов конопли.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, в 2 000 метрах от пограничной линии были найдены участки земли, на которых хаотично произрастала конопля. В результате полицейские выкорчевали 3 800 кустов наркосодержащих растений, которые росли на площади примерно 60 квадратных метров. Часть была отправлена на экспертизу, а остальные – уничтожены.

Пограничная полиция расследует случившееся и устанавливает личности причастных к правонарушению лиц.

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