В пригороде Ватра построят новую дорогу

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что в августе начнутся строительные работы на улице Грэдинилор.

Стоимость проекта составляет более 4,6 млн леев, из которых инвестиции муниципалитета составляют 3,15 млн леев, а остальные расходы будут покрыты из бюджета примарии Ватры. Длина дороги составляет почти километр, работы по асфальтированию должны быть завершены к концу этого года.

В 2022 году из муниципального бюджета было выделено ещё 350 тысяч леев на расширение канализационной сети и строительство насосной станции в новом квартале города Ватра. Общая стоимость работ составляет 4 млн леев.

– За последние три года инвестиции примарии Кишинёва в инфраструктурные проекты в Ватре составили 9,7 млн леев. Примария продолжает инвестировать в восстановление дорожной инфраструктуры в пригородах, – заверил Чебан.

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