В пригороде мужчина угнал дом на колёсах (ВИДЕО)

В пригороде мужчина угнал дом на колёсах (ВИДЕО)

Сотрудники столичной полиции задержали 33-летнего подозреваемого в краже.

Мужчине приглянулся прицеп, оставленный без присмотра на земельном участке в пригороде Кодру. Злоумышленник перегнал транспортное средство на столичную стоянку и перепродал за 300 евро.

В ходе разбирательства задержанный признал свою вину. Имущество было возвращено законному владельцу.

Обвиняемому грозит крупный штраф, неоплачиваемые общественные работы или лишение свободы на срок до 4 лет.

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