0

В Приднестровье зарегистрирована первая смерть от гриппа. 8 января умерла 44-летняя жительница Слободзеи, которая на протяжении почти недели лечилась дома.

Как рассказала главный врач Слободзейской Центральной районной больницы Алёна Лапина, за медицинской помощью женщина обратилась 6 января, а в ночь с 6 на 7 января на машине скорой помощи была доставлена в приёмное отделение с признаками выраженной дыхательной недостаточности, передает novostipmr.com.

– Госпитализирована в отделение реанимации, переведена на искусственную вентиляцию лёгких. Поражение лёгких составило более 60% вирусного характера. Не была вакцинирована от гриппа, – пояснила Алёна Лапина.

Со слов супруга, женщину длительно лихорадило, наблюдалась высокая температура, общая слабость, сухой кашель.

– Пока организм самостоятельно справлялся, она лечилась дома, а потом её состояние резко ухудшилось. Хронических заболеваний у женщины не было, – отметила главврач Слободзейской ЦРБ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.