В Приднестровье задержали торговцев поддельными документами с результатами ПЦР-тестов

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Оперативники выяснили, что справки с отрицательным результатом анализа на коронавирус изготавливали в частной клинике в Кишинёве, затем доставляли в Приднестровье.

За 50 у.е. предприимчивые бизнесмены вручали покупателям заветный документ с отрицательным результатом теста на COVID-19. В момент незапланированной встречи с правоохранителями на руках у нелегальных торговцев оказалось пять поддельных справок, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

До этого в Первомайске подобный “ценный товар” обнаружили правоохранители у одного их частных перевозчиков. Справки оказались с отрицательным результатом, “выданы” московскими лабораториями. Штампы и печати – в наличии. Не хватало только личных данных пациента, кому проводилось тестирование.

По обоим фактам изготовления и сбыта фальшивых документов правоохранители проводят проверку. Инициативным бизнесменам и их покупателям может грозить уголовная ответственность.

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