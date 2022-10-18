В Приднестровье за ночь потушили три пожара: один человек погиб

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Пожар, в результате которого погиб мужчина, произошёл 18 октября в Бендерах. В кооперативе на улице Индустриальной загорелся один из гаражей.

На место происшествия прибыл пожарный расчёт. Работу огнеборцев осложняла захламлённость помещения и высокая температура внутри. В гараже лежал кусок железнодорожной рельсы. Металл накалился докрасна. При разборе завалов пожарные обнаружили тело погибшего владельца гаража.

По словам очевидцев, мужчина 1961 года рождения часто выпивал, нередко собирал у себя компании. Накануне трагедии охранник гаражного кооператива увидел свет в гараже. Внутри, в подсобном помещении, обнаружил хозяина спящим на полу. Вокруг него были разбросаны сигареты и спички. Инспектор выяснил, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Ещё один пожар случился в ночь на 18 октября в селе Жура. Огнеборцам поступило сообщение о возгорании жилого дома. На место выехал пожарный расчёт.

Хозяева дома проснулись от запаха дыма. Зайдя в соседнюю комнату, обнаружили пламя, обратились за помощью к соседям, те вызвали пожарных. На ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов. Огнём полностью уничтожены две комнаты, закопчены коридор и веранда.

Благодаря оперативной работе пожарных, удалось предотвратить распространение огня на недавно построенный рядом дом. Инспектор пожарного надзора выяснил: причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки.

Другой пожар произошёл в Каменке. Рано утром на пульт пожарной охраны поступил вызов о возгорании частного дома. Хозяева проснулись на работу, услышали треск около печи. Оказалось, что искры попали на потолочные балки, из-за чего началось тление.

На локализацию и ликвидацию возгорания пожарным потребовалось около получаса. Огнём повреждено балочное перекрытие, чердак и печь оказались закопчены. Удалось предотвратить воспламенение деревянного каркаса крыши и возгорание дома. Причина ЧП – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

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