В Приднестровье вводятся дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса

В Приднестровье вводятся дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса

С понедельника будет вновь приостановлена деятельность досуговых учреждений – кинотеатров, клубов, а также домов культуры, организаций дополнительного образования, детских спортивных секций и кружков.  

Кроме того, по инициативе Вадима Красносельского, с 15 марта в Приднестровье начнутся школьные каникулы. Они продлятся две недели.

12 марта в регионе стартует вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca. Первыми привьют сотрудников ковид-стационаров, отделений реанимации и интенсивной терапии, сообщает novostipmr.com.

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