В Приднестровье ввели режим экономии энергоресурсов

0

В связи с ограничением поставок природного газа в Приднестровье принято решение ввести меры по экономии энергоресурсов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава экономического ведомства региона Сергей Оболоник.

По его словам, принятый перечень мер предусматривает следующие пункты:

остановка крупных промышленных предприятий;

изменение графика работы городского электротранспорта (переход на работу преимущественно в часы пик);

введение графика подачи горячего водоснабжения (вода будет подаваться по вечерам в течение трёх часов – точное время озвучат позже);

каникулы для школьников продлят на неделю;

введение сокращенного рабочего дня в госучреждениях (предположительно, до 16:00);

сокращение энергопотребления госучреждениями на 20%;

сокращение подачи электричества на цели уличного освещения.

При этом ряд секторов меры экономии затрагивать не будут:

подача отопления в жилые дома, больницы, детские сады, иные значимые объекты социнфраструктуры будет продолжена;

предприятия, обеспечивающие продовольственную безопасность, будут работать дальше, передает novostipmr.com.

По словам главы экономического ведомства, в дальнейшем меры экономии могут быть скорректированы в зависимости от того, как будет развиваться ситуация: усилены при негативном сценарии либо ослаблены, если за счёт экономии удастся высвободить достаточно энергоресурсов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.