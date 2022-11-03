В Приднестровье ввели режим экономии энергоресурсов

В Приднестровье ввели режим экономии энергоресурсов

В связи с ограничением поставок природного газа в Приднестровье принято решение ввести меры по экономии энергоресурсов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава экономического ведомства региона Сергей Оболоник.

По его словам, принятый перечень мер предусматривает следующие пункты:

  • остановка крупных промышленных предприятий;
  • изменение графика работы городского электротранспорта (переход на работу преимущественно в часы пик);
  • введение графика подачи горячего водоснабжения (вода будет подаваться по вечерам в течение трёх часов – точное время озвучат позже);
  • каникулы для школьников продлят на неделю;
  • введение сокращенного рабочего дня в госучреждениях (предположительно, до 16:00);
  • сокращение энергопотребления госучреждениями на 20%;
  • сокращение подачи электричества на цели уличного освещения.

При этом ряд секторов меры экономии затрагивать не будут:

  • подача отопления в жилые дома, больницы, детские сады, иные значимые объекты социнфраструктуры будет продолжена;
  • предприятия, обеспечивающие продовольственную безопасность, будут работать дальше, передает novostipmr.com.

По словам главы экономического ведомства, в дальнейшем меры экономии могут быть скорректированы в зависимости от того, как будет развиваться ситуация: усилены при негативном сценарии либо ослаблены, если за счёт экономии удастся высвободить достаточно энергоресурсов.

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