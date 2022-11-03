В Приднестровье ввели режим экономии энергоресурсов

В связи с ограничением поставок природного газа в Приднестровье принято решение ввести меры по экономии энергоресурсов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава экономического ведомства региона Сергей Оболоник.
По его словам, принятый перечень мер предусматривает следующие пункты:
- остановка крупных промышленных предприятий;
- изменение графика работы городского электротранспорта (переход на работу преимущественно в часы пик);
- введение графика подачи горячего водоснабжения (вода будет подаваться по вечерам в течение трёх часов – точное время озвучат позже);
- каникулы для школьников продлят на неделю;
- введение сокращенного рабочего дня в госучреждениях (предположительно, до 16:00);
- сокращение энергопотребления госучреждениями на 20%;
- сокращение подачи электричества на цели уличного освещения.
При этом ряд секторов меры экономии затрагивать не будут:
- подача отопления в жилые дома, больницы, детские сады, иные значимые объекты социнфраструктуры будет продолжена;
- предприятия, обеспечивающие продовольственную безопасность, будут работать дальше, передает novostipmr.com.
По словам главы экономического ведомства, в дальнейшем меры экономии могут быть скорректированы в зависимости от того, как будет развиваться ситуация: усилены при негативном сценарии либо ослаблены, если за счёт экономии удастся высвободить достаточно энергоресурсов.
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