В Приднестровье ввели пошлину на вывоз колотой топливной древесины

В Приднестровье ввели пошлину на вывоз колотой топливной древесины

В Приднестровье сегодня ввели экспортную сезонную таможенную пошлину на колотую топливную древесину. Она составит 2 цента США за килограмм и будет действовать до конца отопительного периода, то есть до 1 апреля 2023 года.

– Наблюдается увеличение спроса и роста цены реализации топливной древесины, что может привести к существенному росту экспорта этих товаров и, как следствие, дефицита на внутреннем рынке Приднестровья, – рассказал глава экономического ведомства Приднестровья Сергей Оболоник.

Без уплаты таможенной пошлины древесину из Приднестровья смогут вывозить только физические лица – для личных нужд, не более 100 кг и не чаще одного раза в год.

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