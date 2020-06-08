В Приднестровье возобновили работу маршрутки, а вещевые рынки откроют уже завтра

В Приднестровье возобновили работу маршрутки, а вещевые рынки откроют уже завтра

В рамках послабления карантинных мер с сегодняшнего дня в Приднестровье возобновили работу маршрутные такси.

Автоинспекторы проверяют у водителей наличие разрешения на передвижение, путевые листы, страховой полис, диагностическую карту. Также у водителя должны быть антисептики для обработки автомобиля и рук. Обязательны перчатки и маски. Количество пассажиров не должно превышать число посадочных мест.

Проверки проводят и в троллейбусах. Электротранспорт курсирует в определённые часы, утром и вечером, доставляя на работу и обратно сотрудников учреждений, предприятий, и организаций, согласно поданным заявкам, пишет mvdpmr.org.

Кроме того, с 9 июня в Приднестровье возобновят работу вещевые рынки. Их администраторов обязали довести требования санэпидемнорм и условий работы в режиме карантина каждому продавцу.

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