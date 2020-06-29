В Приднестровье возобновили движение междугороднего транспорта

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В Приднестровье возобновлено полноценное движение междугороднего общественного транспорта. Это очередное решение оперштаба в рамках поэтапного смягчения ограничительных мер в условиях карантина.

Как пишет mvdpmr.org, физические и юридические лица, осуществляющие пассажирские перевозки, должны обеспечивать строгое соблюдение комплекса мер по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции. Соблюдение санитарных норм и правил работниками транспортных предприятий и пассажирами – обязательно.

Масочный режим, ограничение количества людей по числу посадочных мест, антисептик для обработки рук пассажиров, дезинфекция салона после каждого рейса – несоблюдение этих и других требований влечёт административное наказание, а деятельность организации может быть приостановлена, отмечает источник.

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