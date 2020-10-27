Водитель сбил пенсионерку, сдавая назад

Водитель сбил пенсионерку, сдавая назад

Инцидент произошёл в понедельник в Григориополе.

Водитель автомобиля марки Seat Alhambra двигался задним ходом по улице Ленина, выезжал с парковки магазина. Не убедившись в безопасности манёвра, мужчина сбил пешехода – 71-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Известно, что в момент совершения ДТП автовладелец был трезвым. Инспекторы проводят разбирательство.

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