В Приднестровье во время строительных работ нашли боеприпас времён ВОВ

0

В парке «Родина» в селе Чобручи шли строительные работы. Во время очистки выгребной ямы в ковше экскаватора водитель заметил боеприпас. Мужчина незамедлительно сообщил об этом правоохранителям.

На место выехали правоохранители и сапёры Минобороны. Специалисты установили: в миномётной мине калибра 82 мм времён Великой Отечественной войны есть порох. Если её бросить, она может взорваться. Мину изъяли для дальнейшей утилизации, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранители напоминают: если вы обнаружили боеприпас или предмет, похожий на него, категорически запрещено самостоятельно его трогать и/или переносить в другое место. Это опасно для жизни! Необходимо немедленно вызвать специалистов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.