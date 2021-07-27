В Приднестровье вакцинацию от коронавируса полностью прошли более 65,8 тыс человек

Это 14,1% от общего населения.
Вакцины распределились следующим образом:
- Спутник V – первый компонент получили 41 662 человека, второй – 39 001.
- AstraZeneca – начали иммунизацию 6630 приднестровцев, завершили – 4520.
- Pfizer – первой дозой привились 6218 человек, второй – 6232.
- Sinovac – прошли начальный этап 7407 человек, итоговый – 4825.
- Sinopharm – первую прививку сделали 11 847 человек, вторую – 8430.
- Janssen – привился 2841 человек.
Всего первую дозу вакцины получили 73 764 приднестровца. Это 15,8% от общего населения. Завершили иммунизацию от коронавируса 65 849 человек (14,1%), пишет “Новости Приднестровья”.
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