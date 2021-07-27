В Приднестровье вакцинацию от коронавируса полностью прошли более 65,8 тыс человек

В Приднестровье вакцинацию от коронавируса полностью прошли более 65,8 тыс человек

Это 14,1% от общего населения. 

Вакцины распределились следующим образом:

  • Спутник V – первый компонент получили 41 662 человека, второй – 39 001.
  • AstraZeneca – начали иммунизацию 6630 приднестровцев, завершили  – 4520.
  • Pfizer – первой дозой привились 6218 человек, второй –  6232.
  • Sinovac – прошли начальный этап 7407 человек, итоговый – 4825.
  • Sinopharm – первую прививку сделали 11 847 человек, вторую – 8430.
  • Janssen – привился 2841 человек.

Всего первую дозу вакцины получили 73 764 приднестровца. Это 15,8% от общего населения. Завершили иммунизацию от коронавируса 65 849 человек (14,1%), пишет “Новости Приднестровья”.

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