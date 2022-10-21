В Приднестровье утвердили указ о введении чрезвычайного экономического положения

0

В Верховном Совете Приднестровья прошло первое чрезвычайное заседание IV сессии VII созыва. Депутатский корпус экстренно собран в связи с принятым накануне Советом безопасности решением о введении на территории Приднестровья чрезвычайного экономического положения.

Предложенная мера обусловлена высоким риском возникновения общеэкономического кризиса, вызванного сокращением на 30% объемов поставок природного газа. По итогам текущего месяца недополучено будет почти 37 миллионов кубов. Принятые ранее меры – отложенный запуск отопительного сезона и минимизация поставок газа промышленному сектору – позволят перекрыть 22 миллиона из недостающих. Нужны дополнительные мероприятия, направленные на экономию энергоресурса, говорится в сообщении пресс-службы главы Приднестровья, передает novostipmr.com.

Дефицит спровоцировал недостаточность обеспечения природным газом промышленных предприятий, теплоснабжающих организаций, потребителей электроэнергии. Кроме того, невозможным стало полномерное исполнение обязательств по выработке электричества на экспорт. Вадим Красносельский вчера подписал указ о введении особого правового режима в экономике. Такое решение принято впервые в приднестровской истории. Глава Приднестровья предложил распространить действие указа до конца текущего месяца – на 11 суток. Введение чрезвычайного экономического положения возможно только в случае поддержки инициативы народными избранниками.

Депутаты Верховного Совета, заслушав доводы и аргументы, получив ответы на интересующие вопросы, утвердили указ, единогласно поддержав все предложенные в нем мероприятия. Речь идет о перераспределении объемов поставки природного газа между промышленными и бытовыми потребителями для бесперебойного обеспечения населения газом и теплом, а также о приоритете внутреннего потребления электроэнергии, производимой Молдавской ГРЭС. Объем природного газа, поставляемого днестровской станции для выработки электричества на экспорт, будет ограничен. Указ «О введении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровья» вступит в силу по истечении шести часов после обнародования.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.