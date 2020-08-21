В Приднестровье устанавливают личность найденного утонувшим мужчины

0

Его труп был обнаружен 20 августа на правом берегу реки Турунчук в селе Коротное. Давность нахождения в воде – примерно 2–3 дня.

Приметы: на вид 45–50 лет, среднего телосложения. Рост 175 см. Лицо овальное, волосы чёрные с проседью длиной до 2 см, имеются лобные залысины. Лоб высокий, прямой, брови прямые, тёмные, нос маленький, крылья носа расширены. Уши средние, мочки сросшиеся. На верхней челюсти отсутствуют 1 и 2-й зубы, на нижней – передние зубы. Был одет в тёмно-синие синтетические мужские плавки с буквами В и Л, пишет mvdpmr.org.

Всех, кто располагает информацией о личности утонувшего мужчины, просят позвонить по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, 0 (557) 2-43-62 или 0 (777) 5-03-20 в г. Слободзея, а также по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.