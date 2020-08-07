В Приднестровье устанавливают личность мужчины, найденного мёртвым в реке

В Приднестровье устанавливают личность мужчины, найденного мёртвым в реке

Вчера вечером на правом берегу реки Турунчук в селе Коротное, примерно в 1000 метрах от моста, рыбак обнаружил труп мужчины. О случившемся житель Приднестровья сообщил в милицию.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личность погибшего: мужчине примерно 45-50 лет, был одет в футболку тёмно-синего цвета, чёрные трусы, белые кроссовки. По предварительному заключению экспертов, давность смерти — 2-3 дня.

Любую информацию о личности погибшего можно сообщить по телефону 102 или написать сообщение на Вайбер Слободзейского РОВД +37355724138.

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