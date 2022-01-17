В Приднестровье устанавливают купели для крещенских купаний

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На левом берегу Днестра активно готовятся к крещенским купаниям. Сегодня на водоёмах начали устанавливать купели.

Так, в Тирасполе это традиционно происходит на городском пляже. Сегодня там уже проверили дно и приступили к процессу установки. Завтра проложат деревянные трапы и установят четыре палатки с обогревательными приборами, подключат освещение и сделают праздничное украшение.

В Бендерах местом для крещенских купаний выбрали городской пляж у подножия крепости. 19 января мероприятия начнутся в 8:00 с литургии в храме А. Невского. Затем состоится крестный ход, после чего церковное шествие продолжится к берегу Днестра через ворота водяной башни Бендерской крепости.

В Слободзее купания на Днестре будут организованы на пляжах в центральной и восточной частях города. Там оборудуют купели, для переодевания установят палатки с обогревом. Настоятели освятят воду ровно в полдень, по традиции первым в реку войдёт священнослужитель, а после него смогут погрузиться все желающие.

В Григориополе совершить обряд можно будет в Днестре в районе «Кремушки», рядом с городским пляжем. 19 января после обряда освящения воды настоятелем городской церкви жители города смогут окунуться туда с 12:00 до 15:00.

Дубоссарцев ждут на пляже у ГЭС. Церемония освящения воды в верхнем бьефе начнется 19 января в полдень. В течение суток на месте купаний дежурство будут нести специалисты аварийно-спасательного подразделения, сотрудники милиции и врачи скорой помощи.

Жители Рыбницы смогут окунуться в крещенскую воду на озере Шмалена. Основные мероприятия по подготовке к празднику там начнутся завтра: это установка трапа и лестницы для спуска в воду, освещение, организация палаток-раздевалок с подогревом. Освящать воду начнут в 11 утра.

В Каменском районе освящение воды и празднование Крещения Господня пройдут на пляже города Каменки, а также в парке культуры и отдыха села Рашков и у купели в селе Хрустовая, сообщает ИА «Новости Приднестровья».

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