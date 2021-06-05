В Приднестровье устанавливается личность найденной мёртвой женщины

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Слободзейским РОВД устанавливается личность женщины, обнаруженной 4 июня около 18:00 на берегу Днестра в селе Карагаш.

Приметы: примерно 55-60 лет, рост около 157 см, среднего телосложения. Лицо овальное, волосы русые с проседью, длиной до 12 см, имеется лобная залысина. Брови средние, прямые. Нос маленький, губы средние. Уши средние, прижаты. Была одета в спортивные чёрные брюки, чёрные носки, белые плавки с маленьким рисунком в виде отпечатка ладони. В мочках ушей – серьги из металла серого цвета. С правой стороны – шрам от аппендицита.

Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Всех, кто располагает информацией о личности погибшей женщины, просят позвонить по телефону 102, в Слободзее по номеру 0 (557) 2-46-15 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.

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