В Приднестровье устанавливается личность найденного мёртвым мужчины

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В селе Большой Молокиш, в 700 метрах от фермы сельхозпредприятия «Агро-Люкка», 10 октября обнаружен частично скелетированный труп, предположительно, мужчины.

Приметы: зубы в неудовлетворительном состоянии. На нижней челюсти – два зуба, на верхней – шесть. С левой стороны есть пломба.

На трупе были спортивные тёмно-синие штаны. Рядом найдена серая мастерка с капюшоном, с надписью «Adidas». Чуть дальше от неё обнаружены чёрные с серыми полосками кроссовки с надписью «Adidas» ориентировочно 45-го размера.

Всех, кто располагает информацией о личности человека, труп которого обнаружен, просят сообщать по телефону 102 в любом населённом пункте, по номерам 0 (777) 7-92-28, 0 (555) 4-35-20, 4-06-42, 4-10-31 или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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