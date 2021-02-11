В Приднестровье ученики старших классов и студенты колледжей возвращаются за парты

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С 15 февраля ученики среднего звена школ (5–8-х и 10-х классов), студенты колледжей и вузов Приднестровья вновь сядут за парты. Решение о возобновлении очной формы обучения обусловлено стабильным улучшением эпидемической ситуации.

Обучение в традиционном режиме будет восстанавливаться поэтапно. Чтобы минимизировать возможные риски распространения вирусной инфекции, образовательный процесс будет проходить в комбинированном формате: часть занятий – в учебном заведении, часть – дистанционно.

Соблюдение санитарного регламента – обязательно. Периодически каждое образовательное учреждение будут посещать комиссии с представителями СЭС. Специалисты будут следить за работой учебных заведений в COVID-безопасном режиме.

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