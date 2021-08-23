В Приднестровье учебный год начнётся в традиционном формате

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Учёба в Приднестровье начнется очно. 1 сентября участие в школьных линейках примут ученики первых и выпускных классов, а также лицеисты. Празднование Дня знаний должно быть организовано на открытых площадках. После того как официально прозвенит первый звонок, будут проведены традиционные уроки мира.

Непосредственно учебный процесс стартует 6 сентября. Решено, что пятницу и субботу школьники проведут с родителями, для которых эти дни согласно производственному календарю объявлены выходными. Отработают программу в субботу 11 сентября, передаёт novostipmr.com.

Расписание формируется сейчас без учета «дистанционки» – все уроки за партами. Количество смен – исходя из традиционной для учебного заведения практики. Для учреждений, работающих в режиме шестидневки, субботы рабочие. Для каждого класса определят постоянный кабинет: из аудитории в аудиторию переходят учителя, ученики остаются в одном помещении.

В случае если необходимо задействовать актовый, спортивный или библиотечный залы, в них может находиться коллектив только одного класса. Если заболел ученик, классу предписан двухнедельный карантин с переходом на дистанционную форму обучения. На входе в школу – измерение температуры и дезинфекция рук.

При наличии признаков респираторных заболеваний ученик либо преподаватель в учебное заведение не допускаются. Учителя работают в масках, школьники надевают их по желанию. Во всех классных комнатах установлены рециркуляторы воздуха. Обязательными являются проветривание и уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский подчеркнул, что дальнейший формат обучения зависит от эпидемиологической обстановки, а развитие эпидситуации – от сознательности каждого гражданина.

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