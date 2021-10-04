В Приднестровье стартовал отопительный сезон

В Приднестровье стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон для населения и организаций всех форм собственности стартовал в Приднестровье сегодня, 4 октября. 

Среднесуточная температура ещё не вышла на показатель +8 градусов, при котором обычно начинается отопительный сезон, но из-за того, что в жилых и рабочих помещениях холодно, лидер Приднестровья Вадим Красносельский поручил уже сейчас дать тепло, передаёт novostipmr.com.

Неделю назад, 27 сентября, отопление появилось в приднестровских детских садах. А первыми тепло получили лечебно-профилактические учреждения. Батареи там стали греть с 20 сентября.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md