В Приднестровье стартовал отопительный сезон

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Отопительный сезон для населения и организаций всех форм собственности стартовал в Приднестровье сегодня, 4 октября.

Среднесуточная температура ещё не вышла на показатель +8 градусов, при котором обычно начинается отопительный сезон, но из-за того, что в жилых и рабочих помещениях холодно, лидер Приднестровья Вадим Красносельский поручил уже сейчас дать тепло, передаёт novostipmr.com.

Неделю назад, 27 сентября, отопление появилось в приднестровских детских садах. А первыми тепло получили лечебно-профилактические учреждения. Батареи там стали греть с 20 сентября.

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