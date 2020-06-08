В Приднестровье снизился уровень преступности

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В Приднестровье отмечается положительная динамика по части снижения преступных проявлений. Также возрос уровень их раскрываемости.

Как пишет mvdpmr.org, количество преступлений, совершённых с января по май текущего года, снизилось на 6,5% в сравнении с прошлым годом. Значительно сократилось число преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье граждан, хищений имущества.

Количество тяжких преступлений уменьшилось более чем на 14%, особо тяжких – в 3 раза. Раскрываемость преступлений составила 93,5%, что значительно выше показателя прошлого года.

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