В Приднестровье с понедельника вступают в силу ограничения для снижения распространения коронавируса

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Вводится запрет на проведение всех массовых мероприятий на открытых площадках и в закрытых помещениях, ограничивается проведение корпоративных мероприятий в учреждениях и организациях всех форм собственности, а также участие работников в иных массовых мероприятиях.

Не допускается скопление людей на площадях, в парках, на остановках, рынках, в торговых точках. С 22:00 до 8:00 запрещена работа предприятий общественного питания. В другое время не разрешается проведение банкетов, дней рождения и т.п. Расстановка столов в заведении необходимо организовать с соблюдением карантинной дистанции и иными требованиями, установленными санитарно-эпидемиологическим регламентом, пишет novostipmr.com.

Руководителям организаций всех форм собственности необходимо организовать перевод сотрудников на дистанционную форму работы – от 30% до 50% от общего числа персонала, включая прежде всего работников возрастной категории – старше 65 лет при условии сохранения работоспособности предприятия, организации.

Людям преклонного возраста рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, чтобы обезопасить себя и не заболеть коронавирусной инфекцией.

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