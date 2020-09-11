В Приднестровье рецидивист в пятый раз попался на краже

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Работница фермерского хозяйства обратилась к правоохранителям. Пока женщина пасла скот, в вагончике, где она временно проживает, похозяйничал вор.

Сорвав навесной замок с двери, он проник внутрь и похитил барсетку, радиоприёмник, женскую сумку с вещами заявительницы. Сумма ущерба составила 800 приднестровских рублей, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе розыскных мероприятий оперативники установили, что противоправные действия совершил 52-летний житель районного центра. Как выяснилось, мужчина ранее уже четырежды был судим за хищение чужого имущества. Теперь ему грозит очередной срок.

Украденные вещи изъяли и вернули заявительнице под расписку.

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