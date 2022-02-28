В Приднестровье разыскивают пропавшего 2-летнего мальчика

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Устанавливается местонахождение Новаковского Захара 2019 года рождения. С 26 сентября 2021 года мальчик проживал с отцом, 26-летним Новаковским Максимом, прописанным в Тирасполе. С конца января 2022 года они сменили место жительства, и неизвестно, где сейчас находятся.

Приметы ребенка: на вид 2,5–3 года, рост 86-90 см, среднего телосложения. Волосы светло-русые, глаза голубые, лицо овальное, нос курносый.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Новаковского Захара, просят звонить по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в г. Тирасполь по номерам 0 (778) 3-22-55, 0 (533) 7-83-10 или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

Конфиденциальность гарантирована.

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