В Приднестровье разыскивают подозреваемого в убийстве

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В четверг утром во дворе одного из домов в переулке 28 Июня города Бендеры было обнаружено тело 35-летней горожанки с ножевыми ранениями в области груди, спины, шеи и головы. Сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого, а также установление обстоятельств произошедшего.

В совершении особо тяжкого преступления правоохранителями обоснованно подозревается Яцына Игорь Николаевич 1988 г.р. – родной брат убитой.

Приметы: на вид около 30 лет, худощавого телосложения, рост 180–185 см.

Был одет в короткую чёрную куртку «под кожу», бейсболку тёмного цвета с синими вставками.

Был обут в белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого, просят звонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья или дежурную часть МВД Приднестровья, 0 (533) 8-03-07. Телефон доверия – 0 (533) 8-15-29. Конфиденциальность гарантирована.

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