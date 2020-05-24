В Приднестровье разыскивают мошенника: граждан просят оказать содействие

В Приднестровье разыскивают мошенника: граждан просят оказать содействие

В Тирасполе устанавливают местонахождение Синчурина Игоря Олеговича 1992 года рождения. Мужчина разыскивается за совершение мошенничества на территории Приднестровья.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, пишет mvdpmr.org, просят звонить по телефонам 102, 0 (533) 7-82-17, 0 (533) 8-15-29. Конфиденциальность источников информации гарантирована.

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