В Приднестровье разыскивают без вести пропавшую женщину

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Устанавливается место нахождения без вести пропавшей Татарчук (Константиновой) Надежды 1984 года рождения. Женщина проживает в селе Бычок Григориопольского района.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, первого ноября примерно в 9 утра она ушла из дома, села в маршрутное такси Ново-Владимировка – Тирасполь. До настоящего времени неизвестно ее место нахождения.

Приметы: на вид 35–40 лет, рост 170–175 см, среднего телосложения. Лицо овальное, брови прямые, глаза карие. Волосы тёмные, ниже плеч. Речь ясная.

Была одета в вязаную тёмно-синюю шапку, чёрную болоньевую куртку, тёмные штаны.

Была обута в чёрные кроссовки. Размер обуви – 39-й.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения без вести пропавшей Татарчук Надежды, просят звонить по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья, а также по номерам Григориопольского РОВД: 0 (210) 3-29-80, 3-21-76, 0 (777) 05-633 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29. Можно написать сообщение в Вайбер: +373-779-97-234.

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